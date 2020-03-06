06 Mart 2020, Cuma
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Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı bütün maçları kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda Sivasspor maçı 11'ini büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11 başlamasının ardından Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Belhanda ile ilgili kararını da verdi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 06.03.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 11:56
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