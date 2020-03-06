06 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer piyangosu

Udinese, Fiorentina ve Atalanta'nın 23 yaşındaki oyuncuyu transfer edebilmek için birbirleriyle yarıştığı ifade edildi. Transfer bütçesi oluşturmak isteyen G.Saray'ın 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'ın geçtiğimiz yıl devre arasında Chavez'den kadrosuna kattığı Marcao'ya şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler yağmaya başladı.

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