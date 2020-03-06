Galatasaray'a transfer piyangosu

Udinese, Fiorentina ve Atalanta'nın 23 yaşındaki oyuncuyu transfer edebilmek için birbirleriyle yarıştığı ifade edildi. Transfer bütçesi oluşturmak isteyen G.Saray'ın 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.