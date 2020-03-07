07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Onye baskısı

Onye baskısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Sezon biter bitmez Galatasaray, Henry Onyekuru için harekat başlatacak. Monaco'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, devre arasında döndüğü Cimbom'da kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk olarak onu kadroya katmak istiyor. Şükrü Hanedar görüşecek.

Sezon biter bitmez Galatasaray, Henry Onyekuru için harekat başlatacak. Monaco'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, devre arasında döndüğü Cimbom'da kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk olarak onu kadroya katmak istiyor. Şükrü Hanedar görüşecek.
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