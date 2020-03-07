Onye baskısı

Sezon biter bitmez Galatasaray, Henry Onyekuru için harekat başlatacak. Monaco'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, devre arasında döndüğü Cimbom'da kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk olarak onu kadroya katmak istiyor. Şükrü Hanedar görüşecek.

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Sezonbiter bitmez Galatasaray, Henry Onyekuru için harekat başlatacak. Monaco'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, devre arasında döndüğü Cimbom'da kaldığı yerden devam etmişti. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk olarak onu kadroya katmak istiyor. Şükrü Hanedar görüşecek.