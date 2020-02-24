24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye: 'Ağlama'

Sneijder'den Fenerbahçe'ye: 'Ağlama'
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.02.2020

'ın ezeli rakibi 'yi 'de 3-1'lik skorla mağlup etmesinin yankıları sürüyor. Galibiyetten sonra sarı-kırmızılıların eski 10 numarası , bir paylaşımda bulundu.

'in 23. haftasında 'yi deplasmanda 3-1'lik skor ile mağlup eden 'da, galibiyet coşkuyla kutlanıyor. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle, hem 21 yıllık seriye son veren hem de şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

Cimbom'un eski futbolcu de ağlama notuyla çay içtiği görseli sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görsel:


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