Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye: 'Ağlama'

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etmesinin yankıları sürüyor. Galibiyetten sonra sarı-kırmızılıların eski 10 numarası Wesley Sneijder, bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skor ile mağlup eden Galatasaray'da, galibiyet coşkuyla kutlanıyor. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle, hem 21 yıllık seriye son veren hem de şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

Cimbom'un eski futbolcu Wesley Sneijder de ağlama notuyla çay içtiği görseli sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görsel:





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