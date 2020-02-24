24 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin tek golü Max Kruse'den (P) gelirken; Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao (P) ve Onyekuru attı. Cimbom, bu galibiyetle Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son verirken şampiyonluk yarışına da ortak oldu. Spor yazarları da dev derbiye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:36
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Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - JailSON

İlk yarıda 2 duran toptan karşılıklı atılan birer gol dışında gerginlik maç boyunca üst düzeydeydi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonlara çok yakındı, hatta bütün pozisyonların içindeydi. elki de futbolculardan daha çok koşmuştur derbide.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi

Çıkardığı kartlar da doğruydu; Verdiği penaltı kararları da... Maçta daha çok net pozisyona giren takım Galatasaray'dı. Maçın başında yakaladığı bir pozisyon var ki Onyekuru'nun... Kaçırmak daha zordu, bunu başardı Onyekuru. Sonraki dakikalarda yine karşı karşıya iki pozisyon daha yakaladı Onyekuru. Birinde ağlara gitmekte olan vuruşu, Ozan Tufan çizgiden çıkardı; diğerinde ise Altay başarılıydı. Ama 90+7'de Onyekuru, farkı getirdi.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi

Tribünler muhteşemdi. Fenerbahçe taraftarının, sarı-lacivertli takıma verdiği enerji olağanüstüydü. Ama bunun farkına varan Fenerbahçeli futbolcu yoktu sahada. Derbide topu daha hızlı çeviren takım Galatasaray'dı. Fenerbahçe ise çok yan pas yaptı, saha içinde bir oyun lideri yoktu Fenerbahçe'nin.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi

Emre Belözoğlu'nu çok arıyor Fenerbahçe. Luis Gustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o Belhanda, Fenerbahçe savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.

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Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçta o kadar sarı kart çıktı ki (11 sarı kart), artık herkes saha içinden bir futbolcuya kırmızı kart beklerken, kenardaki Ersun Yanal'a kırmızı kartın çıkması da enteresandı. Sonrasında sahada da kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Belhanda'ya da Deniz'e de gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Tam maç beraberliğe doğru gidiyor derken, Jailson'un, ceza sahasında Onyekuru'yu yere indirmesi senaryoyu değiştirdi.

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