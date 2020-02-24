24 Şubat 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray derbisine sahne oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin tek golü Max Kruse'den (P) gelirken; Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao (P) ve Onyekuru attı. Cimbom, bu galibiyetle Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son verirken şampiyonluk yarışına da ortak oldu. Spor yazarları da dev derbiye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:36
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