23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Kart uyarısı

Kart uyarısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi ilk 11'de şans vereceği 4 ismi gereksiz kart konusunda uyardı.

Deneyimli çalıştırıcı, , Younes Belhanda, Marcao ve Sofiane Feghouli'yi "Bu maçta başımıza gelecek en kötü senaryo eksik kalmamız olur. Tahriklere kapılmayın sadece işinize odaklanın. " sözleriyle ikaz etti. Adem ve Feghouli kart sınırında. Cezalı duruma düşerlerse 'ne karşı yoklar.

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