22 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU

U19 derbisinde kazanan Galatasaray!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

Elit U19 Ligi 23. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında galip geldi.

Elit U19 Ligi 23. hafta mücadelesinde , deplasmanda ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip derbi mücadelesinde galip gelirken, Yunus Akgün karşılaşmada 2 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler... FENERBAHÇE U19 1-3 GALATASARAY U19 | KARŞILAŞMADAN KARELER...

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