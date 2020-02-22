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Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
Elit U19 Ligi 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-1 galip geldi.
Elit U19 Ligi 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip derbi mücadelesinde 3-1 galip gelirken, Yunus Akgün karşılaşmada 2 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.
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