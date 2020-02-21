21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Belhanda sürprizi

Belhanda sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Lemina’nın durumunun belirsiz olması üzerine , bu bölgede alternatifler üzerinde duruyor. Tecrübeli hocanın Seri’yi savunmanın önüne çekeceği, Belhanda’yı sağına, Emre Akbaba’yı da soluna yerleştireceği haberleri dolaşıyor. Bu sezon gözden düşen ve formasını kaybeden Faslı futbolcunun Kadıköy’de pas yapma ve topla oynama üstünlüğünü elde etmek için oynayacağı belirtiliyor

Lemina'nın durumunun belirsiz olması üzerine , bu bölgede alternatifler üzerinde duruyor. Tecrübeli hocanın Seri'yi savunmanın önüne çekeceği, Belhanda'yı sağına, Emre Akbaba'yı da soluna yerleştireceği haberleri dolaşıyor. Bu sezon gözden düşen ve formasını kaybeden Faslı futbolcunun Kadıköy'de pas yapma ve topla oynama üstünlüğünü elde etmek için oynayacağı belirtiliyor
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