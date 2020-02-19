Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığının nedeni belli oldu

Ligde oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalacak Mario Lemina'nın özellikle derbide oynayamayacak olması taraftarı üzüntüye boğmuştu. Gabonlu oyuncunun sakatlığının perde arkası aralandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez ismi haline gelen Mario Lemina, sarı-kırmızılı taraftarlarca yeni 'Felipe Melo' ilan edilmişti. 26 yaşındaki oyuncunun Yeni Malatyaspor karşısında son dakikalarda sakatlanması ve derbiyi kaçıracak olması şok etkisi yarattı.

Gabonlu futbolcunun sakatlığının perde arkası da ortaya çıktı. Lemina 1 aylık süre zarfında 8 maçta forma giydi ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Adalesi de bu tempoyu kaldıramadı.

KAYSERİ MAÇINI KAÇIRDI

Fatih Terim yoğun fikstürde tüm futbolcularını dinlendirirken Lemina'yı es geçti. Yıldız futbolcu 15 Ocak'taki Rizespor ile 16 Şubat'taki Malatya maçı arasındaki 9 karşılaşmanın 8'inde görev yaptı. Sadece 2 Şubat'taki Kayseri maçında cezası nedeniyle oynayamadı.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPTI

Takvim'in haberine göre Lemina'nın ayrıca fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için devre arasında ekstra çalışmalar yaptığı ve bu ağır idmanların da sakatlığı tetiklediği belirtiliyor. Öte yandan çok güçlü bir bünyesi olan Gabonlu futbolcunun Gençlerbirliği maçına yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR

3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lemina'nın takıma daha erken dönebileceği belirtiliyor. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Mario Lemina takımına 1 gollük katkı yaptı.