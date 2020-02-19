19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığının nedeni belli oldu

Lemina'nın sakatlığının nedeni belli oldu!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

Ligde oynanan BtcTurk karşılaşmasında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalacak 'nın özellikle derbide oynayamayacak olması taraftarı üzüntüye boğmuştu. Gabonlu oyuncunun sakatlığının perde arkası aralandı. İşte detaylar...

'da orta sahanın vazgeçilmez ismi haline gelen , sarı-kırmızılı taraftarlarca yeni '' ilan edilmişti. 26 yaşındaki oyuncunun karşısında son dakikalarda sakatlanması ve derbiyi kaçıracak olması şok etkisi yarattı.

Gabonlu futbolcunun sakatlığının perde arkası da ortaya çıktı. Lemina 1 aylık süre zarfında 8 maçta forma giydi ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Adalesi de bu tempoyu kaldıramadı.

Galatasaray'da Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı!

KAYSERİ MAÇINI KAÇIRDI

yoğun fikstürde tüm futbolcularını dinlendirirken Lemina'yı es geçti. Yıldız futbolcu 15 Ocak'taki Rizespor ile 16 Şubat'taki maçı arasındaki 9 karşılaşmanın 8'inde görev yaptı. Sadece 2 Şubat'taki maçında cezası nedeniyle oynayamadı.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPTI

Takvim'in haberine göre Lemina'nın ayrıca fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için devre arasında ekstra çalışmalar yaptığı ve bu ağır idmanların da sakatlığı tetiklediği belirtiliyor. Öte yandan çok güçlü bir bünyesi olan Gabonlu futbolcunun maçına yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR

3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lemina'nın takıma daha erken dönebileceği belirtiliyor. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Mario Lemina takımına 1 gollük katkı yaptı.

G.Saray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Terim ısrarla istedi haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Derbilerin bekçisi Fernando Muslera! Derbilerin bekçisi Fernando Muslera!
Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı! Performansı Fernando Muslera'yı yanıltmadı!
“Derbi sadece 3 puanlık bir maç” “Derbi sadece 3 puanlık bir maç”
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör