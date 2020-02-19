Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 23. haftada oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı. Şampiyonluğu çok yakından ilgilendirecek karşılaşmaların oynanacağı haftada; Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise (AVAR) Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

HALİL UMUT MELER'LE YÜZLER GÜLÜYOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek Halil Umut Meler, Fenerbahçe'nin 15 maçını yönetti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Meler, sarı-kırmızılı takımın da 12 mücadelesini yönetti. Cimbom bu müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Mağlubiyet yüzü görmedi.

MELER'İN İLK DERBİSİ!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 23.haftada oynanacak derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek. İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİSİ FIRAT AYDINUS'TA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise (AVAR) Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

FIRAT AYDINUS'UN BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını yönetecek Fırat Aydınus, siyah-beyazlıların bu zamana kadar 41 kez maçını yönetti. Kara Kartal, Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Fırat Aydınus, Trabzonspor'un ise 55 maçında düdük çaldı. Bordo-mavili takım 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Öte yandan 4. ve 5. sıradaki Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hakemi de Zorbay Küçük oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

21 ŞUBAT CUMA:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan