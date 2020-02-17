Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı! Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında?
Galatasaray, genç futbolcusu Mustafa Kapı'nın kendisine önerilen sözleşmeyi reddetmesinden dolayı kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı sezon başında Fenerbahçe ile anılıyordu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama:
MUSTAFA KAPI KİMDİR? MUSTAFA KAPI KAÇ YAŞINDA?
8 Ağustos 2002 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Mustafa Kapı, futbola Denizlispor altyapısında başladı. 2014 yılında Galatasaray altyapısına transfer edilen genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında oyuna girerek sarı-kırmızılı kulüp tarihinde bir resmi maçta süre alan en genç futbolcu olmuştu. Bu sezon Galatasaray formasıyla Türkiye Ligi U 19 Elit A'da 16, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta görev alan Kapı, 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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