18 Şubat 2020, Salı
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi
Süper Lig'in ilk yarısında yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratmasının ardından ikinci yarıya bambaşka bir giriş yapan ve son 6 maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun yanına 18'lik yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:23
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