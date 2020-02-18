Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in ilk yarısında yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratmasının ardından ikinci yarıya bambaşka bir giriş yapan ve son 6 maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun yanına 18'lik yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





