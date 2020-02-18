18 Şubat 2020, Salı

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in ilk yarısında yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratmasının ardından ikinci yarıya bambaşka bir giriş yapan ve son 6 maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun yanına 18'lik yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:23
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk sesleri yeniden yükselmeye başladı...

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

Son olarak sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u Adem Büyük'ün penaltıdan attığı geçen sarı-kırmızılar, ikinci yarıda çıktığı 5. maçından da galibiyetle ayrılırken, üst üste 6. maçını da kazandı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

İkinci yarının ilk 5 haftasında topladığı 15 puanla üçüncü sıraya kadar yükselen ve zirve yarışına dahil olan Cimbom'da gözler 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

Ülker Stadı'nda ezeli rakibiyle karşılaşacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirerek hem şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmeyi hem de Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi

Sarı-kırmızılı takımda dev derbinin hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

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