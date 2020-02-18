Galatasaray'da Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı!
Galatasaray'da Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı. Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı bu dönemde, 4 maçta kalesinde gole izin vermedi.
Son olarak Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayan ve Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 10. kez kalesini gole kapattı.
17 golle Süper Lig'in en az gol yiyen takımı ünvanını elinde bulunduran Cimbom'un bu başarısında şüphesiz en büyük katkıyı veren isim tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera.
Sabah'ın haberine göre; 6 maçlık galibiyet serisinde Uruguaylı eldiven Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'a kalesinde geçit vermedi. 33 yaşındaki eldiven, şampiyon olunan geçen sezon da ligde toplam 12 maçta kalesini gole kapatmıştı.
GALATASARAY'DA DEJAVU
Bu sezon devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde giren Cimbom, ikinci yarıyı 5'te 5 yaptı ve 15 puan topladı. Geçtiğimiz sezon 22 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, bu istatistikini bu sene de sürdürdü.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un ikinci devrede puan kaybetmesiyle beraber puanları eşitledi. Sarı-kırmızılı takım lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Bordo-mavililerin ayrıca 1 maçı eksik bulunuyor. İki takım Süper Lig'in 30. haftasına Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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