18 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan 'da ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla 'in gözdesi haline gelen Gabonlu futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Southampton'ın sarı-kırmızılıların gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Lemina'yı planlarında düşünmediği belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen ve 5 haftada topladığı 15 puanla şampiyonluk potasına giren 'da sevinci yaşanıyor... İngiliz basını, Southampton'ın 'de istenen performansı veremeyen ancak sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Gabonlu futbolcuyu planlarında düşünmediği belirtildi. Gazetelere göre, İngiliz ekibi sezon sonunda Lemina'yı kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte elinden çıkarmayı düşünüyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF KİRA

Takvim'in haberine göre, ile yaptığı anlaşma nedeniyle transferde eli kolu bğlanan Galatasaray, ilk olarak Lemina'yı 1 sezon daha kiralamak için girişimlerine başlayacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan yıldız futbolcui 1 gollük katkı sağladı.

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