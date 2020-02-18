Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi haline gelen Gabonlu futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Southampton'ın sarı-kırmızılıların gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Lemina'yı yeni sezon planlarında düşünmediği belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen ve 5 haftada topladığı 15 puanla şampiyonluk potasına giren Galatasaray'da Mario Lemina sevinci yaşanıyor... İngiliz basını, Southampton'ın Premier Lig'de istenen performansı veremeyen ancak sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Gabonlu futbolcuyu yeni sezon planlarında düşünmediği belirtildi. Gazetelere göre, İngiliz ekibi sezon sonunda Lemina'yı kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte elinden çıkarmayı düşünüyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF KİRA

Takvim'in haberine göre, UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle transferde eli kolu bğlanan Galatasaray, ilk olarak Lemina'yı 1 sezon daha kiralamak için girişimlerine başlayacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan yıldız futbolcui 1 gollük katkı sağladı.