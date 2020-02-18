Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Milli takımın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966'da Gaziantep'te dünyaya gelen Yücedağ; Galatasaray, Sarıyer, Fenerbahçe, Gaziantepspor formalarını terletti. Yücedağ ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı takımda Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da üstlenmişti.