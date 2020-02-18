18 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Milli takımın ve 'ın eski futbolcusu , 'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu , 'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966'da 'te dünyaya gelen Yücedağ; , Sarıyer, , formalarını terletti. Yücedağ ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı takımda Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da üstlenmişti.

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