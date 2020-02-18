18 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisiyle ilgili iddialı sözler!

Terim'den F.Bahçe derbisiyle ilgili iddialı sözler!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'in 23. haftasında Türk Telekom Stadı'nda BtcTurk 'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren 'da gözler 23. haftada oynanacak derbisine çevrildi. Pazar günü oynanacak maçta rakibini devirip 'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör , "Fenerbahçe'yi evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.

Ligin ikinci yarısında çıktığı bütün maçları kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan 'da yüzler gülüyor. Son olarak sahasında konuk ettiği 'u deviren sarı-kırmızılılarda gözler pazar günü oynanacak derbisine çevrildi. 'de rakibini mağlup ederek hem serisini sürdürmeyi amaçlayan Cimbom'da teknik direktör , ekstra mesai harcayacak. Florya'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından takıma 1 gün izin veren tecrübeli teknik adam, öğrencileriyle Fenerbahçe maçıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ilk olarak oyuncularını gösterdikleri performanstan ötürü kutlayan Terim, "Son haftalarda çok iyi işler yaptık. Aldığımız galibiyetlerin yanı sıra, oyunumuzu da gün geçtikçe ileriye taşıdık. Söylemlerimizi sadece lafta bırakmadık. İcraatlarımızla da puan farkını erittik. Şimdi önümüzde derbi var. Bu bir günlük izinde kafanızı tamamen boşaltın. Dinlenin, sonrasında herkesi tam konsantrasyon geri bekliyorum. Her maçımız final. Bu da o final maçlarından biri. Bu hafta boyunca tek gündemimiz Fenerbahçe maçı olacak. Puan farkı açıldığında 8 de kapanır, 18 de demiştik. Şimdi de Kadıköy şanssızlığını yıkacağız" diyerek oyuncularını motive etti.

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