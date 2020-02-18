18 Şubat 2020, Salı

GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den flaş derbi açıklaması

Mustafa Cengiz'den derbi açıklaması! Kadıköy'e gidecek mi?
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Başkanı , 1905 Derneği Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Ligde oynanacak derbisine de değinen Cengiz, "Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın." ifadelerini kullandı.

Başkanı , 1905 Derneği'nin açılışında değerlendirmesinde bulundu ve bu hafta sonu oynanacak olan derbisi hakkında konuştu.

"HER TAKIMDA HAKEM ENDİŞESİ VAR"

Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden tüm takımlarda hakem endişesi var. Hakemlerin kötü, artniyetli, hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum.

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"DERBİDE HAKEM EN AZ ŞEKİLDE MÜDAHALE ETSİN"

Önümüzdeki dev maçta, hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Son Malatyaspor maçımızda, yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun penaltı yapmış gibi gösterildiğini görüyoruz. Üstten gösterildiğinde bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, futbol bunun için güzel. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil, arkadaşımız, yakın akrabamız.

KADIKÖY'E GİDECEK Mİ?

İnşallah 'de olacağım.

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"KAZANMAYA ALIŞTIK"

7 takım da potada, kazanmaya alışmış durumdayız, bunun sürmesini diliyoruz.

"BU KONUDA YORUM YAPAMAM"

'un basın toplantısı için; "Medyum değilim, bu konuda yorumda bulunamam. Her kulüp kendinden sorumlu. Her kulübe başarılar dilerim ama en başarılının da kulübüm olmasını dilerim."

"GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMASI ÖNEMLİ"

Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bu hakemlere de hakaret, gördüklerini çalsınlar, adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması önemli bizim için. Bunu diliyorum.

"ORADA 6-0 DA KAYBETTİK, 7-0 DA YENDİK"

Fenerbahçe, , , Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, Samsunspor gibi takımlar umarım ligde olur, hepsi bizim değerli rakibimiz. Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım.

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