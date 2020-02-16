Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı
Artık sadece ligde mücadele edeceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Hedefe ulaşmamız için Malatyaspor maçı en az derbi kadar önemli... Herkesten iki kişilik katkı bekliyorum” dedi
Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Galatasaray Malatyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli çıkmak istiyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar bir yandan da gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde... Bu durumun bir konsantrasyon kaybı yaşatmasından endişe eden Fatih Terim, dün oyuncuları ile bir görüşme yaptı ve Malatya maçının en az derbi kadar önemli olduğunu söyledi.
SIKINTIYA DÜŞERİZ
Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Galatasaray Malatyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli çıkmak istiyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar bir yandan da gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde... Bu durumun bir konsantrasyon kaybı yaşatmasından endişe eden Fatih Terim, dün oyuncuları ile bir görüşme yaptı ve Malatya maçının en az derbi kadar önemli olduğunu söyledi.
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