16 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı

Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2020

Artık sadece ligde mücadele edeceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Hedefe ulaşmamız için Malatyaspor maçı en az derbi kadar önemli... Herkesten iki kişilik katkı bekliyorum” dedi

Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Malatyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli çıkmak istiyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar bir yandan da gelecek hafta oynanacak olan derbisinde... Bu durumun bir konsantrasyon kaybı yaşatmasından endişe eden , dün oyuncuları ile bir görüşme yaptı ve maçının en az derbi kadar önemli olduğunu söyledi.

SIKINTIYA DÜŞERİZ

Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Galatasaray Malatyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli çıkmak istiyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar bir yandan da gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde... Bu durumun bir konsantrasyon kaybı yaşatmasından endişe eden Fatih Terim, dün oyuncuları ile bir görüşme yaptı ve Malatya maçının en az derbi kadar önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray Malatyaspor'la 6. kez karşılaşacak haberin devamı

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