17 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray taraftarı işbaşında

Galatasaray taraftarı işbaşında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.02.2020

 taraftarı, maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızlı taraftarlar mücadelesinde Stadyumu'nun tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.

Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sonrasında teknik direktör 'i tribüne çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı aleyhine de tezahürat yaptı.

Fatih Terim'den Lemina açıklaması haberin devamı

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