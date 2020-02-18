Kadıköy'de sahne devlerin! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Son 6 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Galatasaray, 1999'dan beri yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Cimbom, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücüne 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip seriyi 6'da 6 yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler ise sahasında ezeli rakibini devirip Kadıköy geleneğini devam ettirmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...