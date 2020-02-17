Galatasaray'da yükselme devri

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u tek golle geçip ligde 6’ta 6 yaptı. 10 puan geriden gelip Sivasspor’un üzerine çıktı. Maç eksiği bulunan Trabzonspor ile arasındaki farkı da 2’ye düşürdü

Alanyaspor'u 3-1 yenmesine karşın kupaya veda etmekten kurtulamayan Galatasaray, ligdeki çıkışını sürdürdü. Yüksek tempoda oynanan Alanya maçına karşılık en ufak bir yorgunluk emaresi göstermeyen sarı- kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u Adem Büyük'ün golüyle mağlup etti ve ligde üst üste 6. galibiyetine imza attı. Galatasaray'ın golü ilk yarının son anlarında geldi. Emre'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Son haftaların formda ismi Adem topu ağlara bıraktı ve takımına hayat veren golü kaydetti: 1-0. İkinci yarıda büyük bir çekişmeye sahne olurken Galatasaray birçok pozisyondan faydalanamadı ve maç bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya Sivas'ın 10 puan gerisinde başlayan Cimbom, 3. sıraya yerleşti ve averajla rakibinin üzerine çıktı. Ayrıca pazar akşamı Kadıköy'deki derbi öncesi hem moral buldu hem de Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e çıkardı.

ONYEKURU İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya'ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Onyekuru, sol açıkta görev yaparken, bu mevkide forma giyen Ömer Bayram ise sol beke çekildi.

LİGİN EN İYİSİ CİMBOM

Yeni Malatyaspor'u Adem Büyük'ün golüyle geçen Galatasaray, kalesini yine gole kapatmayı başardı. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu süreçte üst üste en çok galibiyet alan, en fazla gol atan (18) ve en az gol yiyen (2) takım unvanını sürdürdü.