Dünya küçük Adem Büyük!
Galatasaray'ın gol ayağı Adem Büyük, dün yine sahneye çıktı. Penaltıda fileleri sarsan 32 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 maçta da gol atarak kendi rekorunu kırdı.
Galatasaray'da Adem Büyük fırtınası sürüyor. Tecrübeli golcü dün akşam da sahneye çıkarak takımını 3 puana taşıdı. 45. dakikada Emre Akbaba'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, fileleri sarsmayı başardı. Bu sezon toplamda 10, ligde ise 6. golünü kaydeden Adem yüksek formunu korudu. Tecrübeli forvet ligde üst üste 4. kez gol atmayı başardı. Adem Büyük kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol attı.
ASLAN'IN EN GOLCÜSÜ
Adem Büyük attığı gollerle takımının da en skoreri oldu. Tüm kulvarlarda 10 kez fileleri sarsarak bu alanda zirveye oturan Adem Büyük, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok gol atan futbolcusu konumuna da yükseldi. Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Adem Büyük, kart görmeyerek maçı tamamladı. Takımın en büyük silahlarından biri haline gelen Adem'in Kadıköy deplasmanında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
4. PENALTI GOLÜ
Adem Büyük bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4. kez penaltı noktasının başına geldi. Tecrübeli futbolcu tümünde fileleri sarsmayı başardı. Dün gece topu sol köşeye gönderen Adem, kaleci Farnolle'ü mağlup etti.
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