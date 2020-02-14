Yedek diye alındı Falcao'yu solladı! Adem Büyük...

Galatasaray yaz transfer döneminde kadro derinliği oluşturmak adına bonservisi elinde olan Adem Büyük'ü transfer etmişti. Radamel Falcao'nun sakatlığının sürmesi, Andone'nin de sakatlanmasıyla beraber elde tek forvet olarak Adem Büyük kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncu ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 4 gol atarken, tecrübeli futbolcuyla ilgili A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında kadro kulübeyi ve takımı genişletmek için transfer edilen Adem Büyük, gösterdiği performansla beraber sarı-kırmızılı takımda vazgeçilmez isim oldu. Falcao ve Andone'nin sakatlığından sonra düzenli forma şansı bulan deneyimli futbolcu, son 3 lig maçında 4 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor karşısında da 2 gol atarak tribünleri coşturdu.

Adem Büyük bu sezon sarı-kırmızılı takımda Süper Lig'de 5 gollük katkı sağladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez gol sevinci yaşayan Büyük, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın attığı tek golü filelere gönderen isim olmuştu.

ADEM'E BÜYÜK ÖVGÜ!

Adem Büyük'ün hırsı ve performansından memnun olan sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyayı salladı. "Alındığında tepki göstermiştik ama şimdi ona bir özür borçluyuz" yorumları yapıldı.

"YATMAYA GELMEDİM"

Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor karşısında Ade Büyük 2 gol buldu. Fakat Adem'in bu performansı turu sarı-kırmızılı ekibe getiremedi. Maç sonunda tecrübeli oyuncu "Galatasaray'a yatmaya gelmedim. Futbol hayatım boyunca hiçbir zaman da fedakarlıktan kaçmadım. Vücudum müsaade ettiği sürece Galatasaray için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ:

9 gol Adem Büyük

6 gol Falcao

5 gol Feghouli

5 gol Belhanda

5 gol Babel

4 gol Emre Akbaba

ŞENOL GÜNEŞ: ADEM BÜYÜK'Ü OYNAT BAKALIM!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de sarı-kırmızılı oyuncu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik adam, "6-7 yabancı yeter. Falcao'yu oynatma bakalım haydi? Adem'i oynat! Trabzon kimi sattı? Yusuf. Kimi satmayı düşünüyor? Uğurcan ve Abdülkadir. Bu şekilde kalkınırız" ifadelerini kullandı.