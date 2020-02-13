13 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Falcao Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Sakatlığı geçen ve saha çalışmalarına başlayan , maçında kadroda olacak. , derbisini düşünerek Falcao'yu hafta sonu yedek soyunduracak. Öte yandan Kolombiyalı yıldızın yakın çevresine derbide mutlakaa gol atmak istediğini söylediği öğrenildi.

maçının ikinci yarısında süre alması planlanan tecrübeli futbolcu, 'de ise ilk 11'de sahaya çıkacak. maçında forma giymeyi çok isteyen yıldız futbolcunun, "Bana her zaman destek veren taraftarlara borcum var. Derbide mutlaka gol atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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