Falcao Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Sakatlığı geçen ve saha çalışmalarına başlayan Radamel Falcao, Yeni Malatyaspor maçında kadroda olacak. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Falcao'yu hafta sonu yedek soyunduracak. Öte yandan Kolombiyalı yıldızın yakın çevresine derbide mutlakaa gol atmak istediğini söylediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında süre alması planlanan tecrübeli futbolcu, Kadıköy'de ise ilk 11'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe maçında forma giymeyi çok isteyen yıldız futbolcunun, "Bana her zaman destek veren taraftarlara borcum var. Derbide mutlaka gol atmak istiyorum" dediği öğrenildi.