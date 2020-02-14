14 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba geldiği gibi istatistikleri altüst etti!

Emre Akbaba geldiği gibi istatistikleri altüst etti!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.02.2020

'de devre arasından sonra ritim bulan , ilk devrenin son maçında Antalyaspor'u 5-0 yenmişti. İkinci yarıda da çıktığı 4 karşılaşmada kayıp yaşamayan Aslan, son 5 maçını kazanarak zirvedeki puan farkını 3 puana indirmişti. Ligin ilk devresinde sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan , devre arasında iyileşmiş ve ikinci yarıya adeta damga vurarak başlamıştı.

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon karşılaşmasında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Ligin ilk yarısında sakatlığını atlatamayan, devre arasında tamamen iyileşen 'nın dönüşü de muhteşem oldu!

Akbaba, sarı-kırmızılılarla çıktığı maçlarda direkt formayı kaptı ve 'yı yedek bıraktı. 2 yaşındaki futbolcu, Belhanda'nın 23 maçta yapabildiği katkıyı sadece 6 maçta yaptı.

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6 KARŞILAŞMADA 4 GOL

Sabah'ın haberine göre; yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, ligde ve kupada çıktığı 6 karşılaşmada takımına 4 gollük katkıda bulundu. Belhanda ise sarı-kırmızılılarda ilk yarı 23 maça çıkmış ve 5 gollük katkı sağlamıştı.

Emre Akbaba, gösterdiği bu performansla beraber 'in de radarına girmiş bulunuyor. Güneş'in, Emre'yi hazırlık maçlarında deneyeceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid mücadelesinde kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösteren 29 yaşındaki futbolcu, Emre Akbaba'nın gelişiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun sezon sonunda satılması bekleniyor.

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk haberin devamı
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