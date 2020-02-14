14 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.02.2020

, 'in 22. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu gerçekleştirildi ve gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi tesislerde kampa girecek.

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