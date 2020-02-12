Galatasaray orta sahasını buldu! Bonservissiz geliyor...

Sezon başında orta sahasını Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünü kiralayarak kuran Galatasaray, orta sahasına kalıcı formül arıyor. Michael Seri'nin 18 milyon Euro opsiyonunu kullanmayacak sarı-kırmızılılar, bu bölge için alternatifini oluşturmuş durumda...

Fildişi Sahilli oyuncu Michael Seri için Galatasaray'ın sezon sonunda 18 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonu kullanmayacak olan sarı-kırmızılılar, Seri'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda serbest konumda olacak.

Gerek o bölgedeki ihtiyacı gerekse FFP kapsamında Cimbom'da, bu bölge için Mert Hakan bir numaralı alternatif durumunda.

LEMINA TEKRAR KİRALANACAK

Mario Lemina'yı tekrar kiralamayı düşünen sarı-kırmızılı ekip böylelikle orta sahasını Lemina-Mert Hakan ikilisinden oluşturmayı planlıyor.