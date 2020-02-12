12 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray orta sahasını buldu! Bonservissiz geliyor...

Cimbom orta sahasını buldu! Bonservissiz geliyor...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

Sezon başında orta sahasını Nzonzi-Seri- üçlüsünü kiralayarak kuran , orta sahasına kalıcı formül arıyor. 'nin 18 milyon Euro opsiyonunu kullanmayacak sarı-kırmızılılar, bu bölge için alternatifini oluşturmuş durumda...

Fildişi Sahilli oyuncu için 'ın sezon sonunda 18 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonu kullanmayacak olan sarı-kırmızılılar, Seri'nin yerine 'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda serbest konumda olacak.

Gerek o bölgedeki ihtiyacı gerekse FFP kapsamında Cimbom'da, bu bölge için Mert Hakan bir numaralı alternatif durumunda.

LEMINA TEKRAR KİRALANACAK

Mario 'yı tekrar kiralamayı düşünen sarı-kırmızılı ekip böylelikle orta sahasını Lemina-Mert Hakan ikilisinden oluşturmayı planlıyor.

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