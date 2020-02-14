Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, artık lig yarışına odaklandı. Alanyaspor maçı sonrası “Bazen bir maç kaybedersin ama birçok şeyi kazanırsın” diyen Fatih Terim, oyuncularına Malatyaspor maçını hedef gösterdi.

Sezona üç kulvarda başlayan Galatasaray, artık sadece Süper Lig şampiyonluğu için yarışacak. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden sarıkırmızılılar, 2-0'ın rövanşında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etse de Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmekten kurtulamadı. Cimbom bundan sonra tüm enerjisini lig şampiyonluğuna verecek. Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligin ilk devresini zirvenin 10 puan gerisinde kapatmıştı. Ancak devre arası operasyonunun ardından büyük bir çıkış yakalayarak 5'te 5 yaptı ve lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürmeyi başardı.

DERBİ PROVASI OLACAK

Süper Lig'in kalan 13 haftasında yükseliş grafiğini sürdürmek ve üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Fatih Terim oyuncularından artık tamamen lige konsantre olmalarını istedi. Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında "Tecrübem bana gösterdi ki bazen bir maç kaybedersin ama birçok şeyi kazanırsın. Oyuncularım sahaya karakter koydular. Son dönemdeki en güzel mücadeleyi ortaya koydular" diyen başarılı hoca, dünkü idman öncesinde de Yeni Malatya karşısında galibiyet istedi. "Fenerbahçe derbisi öncesi kazanmamız çok önemli" diye konuştu.

5 ZORLU SINAV VERECEK

Galatasaray, Yeni Malatya maçıyla birlikte arka arkaya 5 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Yeni Malatyaspor maçını Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi takip edecek. Ayrıca 26. Haftada da Beşiktaş'ı Türk Telekom'da konuk edecek. 5 maçın 2'isini deplasmanda oynayacak olan Cimbom, bu süre zarfında sadece Sivas'a gidip gelecek. Sarıkırmızılı ekibin bu maçlarda ortaya koyacağı performans şampiyonluk iddiasını da şekillendirecek.