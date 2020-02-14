14 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.02.2020

'na veda eden , artık lig yarışına odaklandı. maçı sonrası “Bazen bir maç kaybedersin ama birçok şeyi kazanırsın” diyen , oyuncularına Malatyaspor maçını hedef gösterdi.

Sezona üç kulvarda başlayan , artık sadece şampiyonluğu için yarışacak. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden sarıkırmızılılar, 2-0'ın rövanşında 'u 3-1 mağlup etse de 'ndan da elenmekten kurtulamadı. Cimbom bundan sonra tüm enerjisini lig şampiyonluğuna verecek. Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligin ilk devresini zirvenin 10 puan gerisinde kapatmıştı. Ancak devre arası operasyonunun ardından büyük bir çıkış yakalayarak 5'te 5 yaptı ve lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürmeyi başardı.

DERBİ PROVASI OLACAK

Süper Lig'in kalan 13 haftasında yükseliş grafiğini sürdürmek ve üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör oyuncularından artık tamamen lige konsantre olmalarını istedi. Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında "Tecrübem bana gösterdi ki bazen bir maç kaybedersin ama birçok şeyi kazanırsın. Oyuncularım sahaya karakter koydular. Son dönemdeki en güzel mücadeleyi ortaya koydular" diyen başarılı hoca, dünkü idman öncesinde de Yeni karşısında galibiyet istedi. " derbisi öncesi kazanmamız çok önemli" diye konuştu.

5 ZORLU SINAV VERECEK

Galatasaray, maçıyla birlikte arka arkaya 5 zorlu karşılaşmaya çıkacak. maçını 'de oynanacak Fenerbahçe derbisi takip edecek. Ayrıca 26. Haftada da 'da konuk edecek. 5 maçın 2'isini deplasmanda oynayacak olan Cimbom, bu süre zarfında sadece Sivas'a gidip gelecek. Sarıkırmızılı ekibin bu maçlarda ortaya koyacağı performans şampiyonluk iddiasını da şekillendirecek.

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