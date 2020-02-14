Adem Büyük'ün içinden aslan çıktı

Sezon başında yedek kulübesini güçlendirmek için transfer edilen Adem Büyük, gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi haline geldi. Falcao'nun sakatlığının ardından düzenli olarak forma giymeyi başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atarken kupa maçını da es geçmedi.

Alanya'ya biri penaltıdan iki gol attı. Toplamda 9 gole ulaşan Adem, Yeni Malatya maçındaki yerini de ayırtmış oldu. Bedelsiz Galatasaray'a katılan Adem Büyük, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 gol attı; takımına büyük katkı yaptı.

ÖZÜR BORÇLUYUZ

Adem Büyük'ün performansından çok memnun olan ve Agüero'ya benzeten sarı- kırmızılı taraftarlar, dün sosyal medyada "Alındığında tepki göstermiştik ama şimdi ona bir özür borçluyuz" yorumları yaptı. Ayrıca bir taraftar "Keşke 25-26 yaşlarında olsaydın" diye de ekledi.