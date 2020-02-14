14 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Adem Büyük'ün içinden aslan çıktı

Adem'in içinden aslan çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Sezon başında yedek kulübesini güçlendirmek için transfer edilen , gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi haline geldi. Falcao'nun sakatlığının ardından düzenli olarak forma giymeyi başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atarken kupa maçını da es geçmedi.

Alanya'ya biri penaltıdan iki gol attı. Toplamda 9 gole ulaşan Adem, Yeni maçındaki yerini de ayırtmış oldu. Bedelsiz 'a katılan , 'de 5, 'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 gol attı; takımına büyük katkı yaptı.

ÖZÜR BORÇLUYUZ

Adem Büyük'ün performansından çok memnun olan ve Agüero'ya benzeten sarı- kırmızılı taraftarlar, dün sosyal medyada "Alındığında tepki göstermiştik ama şimdi ona bir özür borçluyuz" yorumları yaptı. Ayrıca bir taraftar "Keşke 25-26 yaşlarında olsaydın" diye de ekledi.

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