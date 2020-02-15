15 Şubat 2020, Cumartesi
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Fatih Terim: Derbiyi şimdi düşünmeyin
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve tırmanışını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yarın oynanacak maç öncesi takıma uyarılarda bulundu. Kupada Alanya'ya karşı yapılan tek hatanın kalede golle sonuçlandığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, takım savunmasına dikkat çekti.
Futbolcularına haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisini düşünmemelerini de söyleyen İmparator, "Önce Malatya maçını kazanalım. Derbiyi düşünmek için erken. Zaten pazartesi gününden itibaren herkes o maçı konuşacak. Acele etmeyin. Dikkatiniz dağılmasın" dediği öğrenildi.
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