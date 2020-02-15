15 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: Derbiyi şimdi düşünmeyin

Fatih Terim: Derbiyi şimdi düşünmeyin
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve tırmanışını sürdüren 'da Teknik Direktör , yarın oynanacak maç öncesi takıma uyarılarda bulundu. Kupada Alanya'ya karşı yapılan tek hatanın kalede golle sonuçlandığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, takım savunmasına dikkat çekti.

Futbolcularına haftaya oynanacak derbisini düşünmemelerini de söyleyen İmparator, "Önce maçını kazanalım. Derbiyi düşünmek için erken. Zaten pazartesi gününden itibaren herkes o maçı konuşacak. Acele etmeyin. Dikkatiniz dağılmasın" dediği öğrenildi.
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