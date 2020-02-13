13 Şubat 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Ersun Yanal isyanı
TFF için, "Ayağınızı denk alın. Yapamıyorsanız gidin" diyen Ersun Yanal'a ceza verilmemesine isyan eden Sarı-Kırmızılılar, "Fatih Terim 'organize kötülük' sözü için 4 maç ceza aldı... Bu nasıl adalettir" dedi.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 10:17
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