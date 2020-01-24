Son dakika: Galatasaray'da Florin Andone sürprizi! Ayrılıyordu...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir yandan gelecek isimleri belirleyen sarı kırmızılı kurmaylar, diğer yandan da gönderilecek ismileri listesine almıştı. Bu bağlamda ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Andone ile ilgili yeni bir sürpriz meydana geldi! Rumen futbolcu, Galatasaray ile çalışmalara yeniden başladı.

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'da yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan ve sarı kırmızılı kurmayların sözleşmesini feshedeceği konuşulan Rumen golcü, yeşil yaşalara geri döndü.

Galatasaray'ın resmi olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı."