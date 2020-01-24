Son dakika: Galatasaray'da Florin Andone sürprizi! Ayrılıyordu...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir yandan gelecek isimleri belirleyen sarı kırmızılı kurmaylar, diğer yandan da gönderilecek ismileri listesine almıştı. Bu bağlamda ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Andone ile ilgili yeni bir sürpriz meydana geldi! Rumen futbolcu, Galatasaray ile çalışmalara yeniden başladı.
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'da yeni bir gelişme yaşandı.
Yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan ve sarı kırmızılı kurmayların sözleşmesini feshedeceği konuşulan Rumen golcü, yeşil yaşalara geri döndü.
Galatasaray'ın resmi olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı."
January 24, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...