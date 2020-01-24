Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

"STOPER İSTEDİM AMA..."

Transfer konularına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar hem alınması hem de satılmasıyla ilgili her şeyi beklemek gerekir. Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone'ye şansımızı kullandık. Daha 1 hafta var. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz. Her an biri gelebilir, biri gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.