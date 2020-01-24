24 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Stoper takviyesiyle birlikte transfer dönemine nokta koymayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulunurken, Ryan Babel'in ardından ikinci ayrılığı açıkladı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 09:42
  • 1
  • 9
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, 1-1'in rövanşında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulunurken, bir ayrılığı da açıkladı. İşte Terim'in o sözleri:

  • 2
  • 9
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

"ARDA TURAN KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞIMIZ VAR"

"Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek taraflı olmadığını camiamızın, taraftarlarımızın, eski-yeni tüm yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde bunu değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim ve buraya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk ve ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, bir şans vermek ve ona bir kapı açmak gerektiği kararımı tekrar ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."

  • 3
  • 9
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

"STOPER İSTEDİM AMA..."

Transfer konularına da değinen tecrübeli teknik adam, "Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların içerisinde son dakikaya kadar hem alınması hem de satılmasıyla ilgili her şeyi beklemek gerekir. Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak. İkinci santrfor için Andone'ye şansımızı kullandık. Daha 1 hafta var. Bizim gibi kulüplerde hiç belli olmaz. Her an biri gelebilir, biri gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

  • 4
  • 9
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

"NAGATOMO FIRSAT BULURSA GİDECEK"

Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun fırsat bulması durumunda takımdan ayrılacağını söyledi. Bir Japon gazetecinin vatandaşı Nagatomo'nun durumuyla ilgili sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti:

  • 5
  • 9
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Fatih Terim açıkladı

"Nagatomo, benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyunculardan biri. Futbolculuğu ve karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisi ile konuştum. Nagatomo bize çok büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Nagatomo bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa başımızın üzerinde yeri var.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör