23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni hedef Denis Vavro

G.Saray'dan sürpriz stoper hamlesi! Terim onay verdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Terim’in ’dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor

'da stoper adayları her geçen gün artıyor. Aleksandar Dragovic'in ardından Cimbom'un Lazio'da oynayan Denis Vavro'yu da listesine dahil ettiği öğrenildi. Teknik direktör , Denizlispor maçı sonrasında defansa takviye yapmak istediklerini açık açık ifade ederken yönetime, bir süredir yakından takip ettiği ve sezon başında Lazio'ya olan 'nun ismini verdiği bildirildi. Bu talep üzerine Galatasaray'ın 23 yaşındaki Slovak defans için nabız yokladığı ifade edildi.

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INZAGHI'DEN TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Yaz ayı transfer döneminde 'dan 10.5 milyon euro'ya transfer edilmesine rağmen Serie A'da sadece 3 maçta şans bulabilen Vavro, sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Simone İnzaghi'nin de tecrübe kazanması için bu ayrılığa onay verebileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında...

SKRTEL'E BENZİYOR

9 kez Slovakya forması giymeyi başaran 23 yaşındaki Denis Vavro, Lazio'da bu sezon ligde ve Avrupa'da 9 resmi maçta görev alabildi. Genç oyuncunun stili ve tarzı şu an forması giyen 'e benzetiliyor.

SLOVAK KULESİ

2 yılda değerini 10 milyon euro'ya çıkaran Vavro, 1.93'lik boyu ile dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca 205 maçta forma giyerken defansta oynamasına karşın 16 gol atıp, 3 de asist yaptı. Skorer yanıyla da beğeni topladı.

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