"İstifam Arda Turan'dan bağımsız"

Yönetimden istifa eden Özgür Savaş Özüdoğru, görevi bırakmasının ardından çıkan spekülasyonların doğruyu yansıtmadığını söyledi. Özüdoğru "Kararımın Arda ile ilgisi yok. Zaten toplantılarda böyle bir konu da gündeme gelmedi. Kimseyle kişisel sorunum yok. Yönetimdeki arkadaşlarıma bundan sonrası için başarı diliyorum" dedi.

BASKETBOL YÜZÜNDEN BIRAKTI

Özüdoğru'nun istifasının ardından ortaya atılan iddialardan biri de Kadın Basketbol takımıyla ilgili... İddiaya göre sakatlıklar nedeniyle takıma transfer yapılmasını isteyen Özüdoğru, buna karşı çıkan diğer yöneticiler Ömer Cansever ve Ömer Yalçınkaya ile ters düştü.