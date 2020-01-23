Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

FFP kuralları ve TFF'nin limiti nedeniyle gençlere yönelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde bonservisi elinde olan oyuncular ve genç oyuncular var. Bu kapsamda iki dev transferde yine karşı karşıya geldi...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Boluspor U19 formasıyla 31 maçta 24 gol atan 19 yaşındaki Erkan Süer için devreye girdi.

Sarı-Kırmızılıların genç yıldız için 250 bin TL'lik teklifte bulunduğu ancak Boluspor'un reddettiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Boluspor, Erkan için 250 bin TL nakit, A Takımda oynarsa 300 bin TL ve ayrıca bir sonrasi satışından yüzde 20 pay istiyor.

Galatasaray'ın gündemine gelen ancak maddi sebepler yüzünden gerçekleşmeyen Erkan Süer için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.

2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük perfomans sergiledi.