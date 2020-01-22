22 Ocak 2020, Çarşamba

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Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı katan Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla beraber Süper Lig'de çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı. Yabancı kontenjanı fazla olan sarı-kırmızılılarda gelecekler kadar gidecekler de önem arz ediyor. Bu kapsamda yıldız oyuncuya flaş bir talip çıktı! İşte çıkan o haberler ve transferdeki Beşiktaş detayı...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 09:46
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Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Süper Lig'in ikinci yarısına üç puanla başlayan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika olmak üzere üç isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gidecek isimler de merakla bekleniyor.

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Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Finansal durumlardan dolayı oyuncu satışı sonrası kadrosuna yeni oyuncular katabilecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği isimlerden birine sürpriz bir talip çıktı...

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Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Brezilya basınından Torcedores.com'da yer alan habere göre sağ bek arayışında olan Flamengo'ya menajerler aracılığı ile Galatasaraylı Mariano ve Beşiktaşlı Douglas önerildi.

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Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Bu isimlerden özellikle Mariano'nun, Brezilya ekibinin yöneticilerini oldukça heyecanlandırdığı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirileceği ve teknik direktör Jorge Jesus'un son kararı sonrası transferin netleşeceği bildirildi.

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Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Haberde ayrıca 33 yaşındaki sarı-kırmızılı futbolcunun da Brezilya'ya dönmek istediğinin altı çizildi.

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