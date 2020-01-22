22 Ocak 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı katan Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla beraber Süper Lig'de çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı. Yabancı kontenjanı fazla olan sarı-kırmızılılarda gelecekler kadar gidecekler de önem arz ediyor. Bu kapsamda yıldız oyuncuya flaş bir talip çıktı! İşte çıkan o haberler ve transferdeki Beşiktaş detayı...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 09:46
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...