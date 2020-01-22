Galatasaraylı yıldıza sürpriz talip! Transferde Beşiktaş detayı...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı katan Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla beraber Süper Lig'de çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı. Yabancı kontenjanı fazla olan sarı-kırmızılılarda gelecekler kadar gidecekler de önem arz ediyor. Bu kapsamda yıldız oyuncuya flaş bir talip çıktı! İşte çıkan o haberler ve transferdeki Beşiktaş detayı...