23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Arda Turan'a sürpriz talip

Arda Turan'a sürpriz talip
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

 ile sözleşmesini fesheden 'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'in 'Dönmesini camianın da istemesi lazım" açıklamasının ardından ultrAslan da oyuncuya destek vermişti. ekiplerinden Flamengo'nun Arda için teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Yönetim kanadı transfere çok da sıcak bakmazken Arda'yı Flamengo'nun istediği bildirildi. ekibinin, Arda için menajeri ile görüşüp teklif sunduğu ancak tecrübeli oyuncunun 'ı beklediği için henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.

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