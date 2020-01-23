Arda Turan'a sürpriz talip

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in 'Dönmesini camianın da istemesi lazım" açıklamasının ardından ultrAslan da oyuncuya destek vermişti. Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun Arda için transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Yönetim kanadı transfere çok da sıcak bakmazken Arda'yı Flamengo'nun istediği bildirildi. Brezilya ekibinin, Arda için menajeri ile görüşüp teklif sunduğu ancak tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ı beklediği için henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.