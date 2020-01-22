22 Ocak 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse'de flaş bir gelişme yaşandı. Almanya basınına göre Sarı-lacivertlilerin 10 numarası, Bungesliga ekibiyle görüşmelere başladı ve ülkesine dönmeyi kabul etti! Fenerbahçe de Alman ekibine bu oyuncu için istediği ücreti iletti. İşte yaşanan o gelişmeler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 10:28
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...