22 Ocak 2020, Çarşamba

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Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse'de flaş bir gelişme yaşandı. Almanya basınına göre Sarı-lacivertlilerin 10 numarası, Bungesliga ekibiyle görüşmelere başladı ve ülkesine dönmeyi kabul etti! Fenerbahçe de Alman ekibine bu oyuncu için istediği ücreti iletti. İşte yaşanan o gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 10:28
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Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...

Bir yandan Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı limit başvurusundan olumlu bir sonuç çıkmasını bekleyen Fenerbahçe yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...

Sarı-lacivertliler, stoper bölgesine transferi Simon Falette'e hala lisans çıkartamazken, sol bek mevkisinde her konuda anlaşma sağladığı Ricardo Rodriguez'i bekletmeye devam ediyor.

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Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...

Transferde bu gelişmeleri yaşayan sarı-lacivertli takımda Alman yıldız Max Kruse ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse için flaş iddia ülkesi Almanya'dan geldi.

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Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...

Almanya'da yayın yapan Buerstaedter Zeitung Gazetesi, yıldız futbolcuya Eintracht Frankfurt'un talip olduğunu öne sürdü ve Frankfurt Sportif Direktörü Freddi Bobic ile görüştüğünü ileri sürdü.

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Kruse Almanya'ya dönüyor! Fenerbahçe'nin transferde istediği ücret...

ALMANYA'YA DÖNMEYİ KABUL ETTİ!
Söz konusu haberde 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Almanya'ya dönmeyi kabul ettiği belirtilirken, kulübü Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. Frankfurt menajeri Adi Hütter daha önce yaptığı açıklama da transferin sinyallerini vermişti.

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