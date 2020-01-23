23 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray; Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Ayrıca Atalay Babacan ve Emre Taşdemir'le de sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor... Cimbom'da ilk hedef yabancı, kontenjanından ve FFP kısıtlamasından kurtulmak için elden oyuncu çıkarmak. Aslan'da gönderilmesi beklenen 2 isim ve kadroya dahil edilmesi planlanan 2 isim belli oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 15:29
  • 1
  • 20
Galatasaray transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Bu sezon Avrupa'ya erken veda eden ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'daki serüvenine sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

  • 2
  • 20
Galatasaray transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Bu doğrultuda hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken, Ryan Babel'i de kiralık olarak Ajax'a gönderdi.

  • 3
  • 20
Galatasaray transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Sezonun ikinci yarısında yükselen bir grafik çizmek isteyen ve oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündem Arda Turan... Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden olan tecrübeli futbolcunun eski takımına döneceği iddia edilmişti.

  • 4
  • 20
Galatasaray transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise yaptıkları açıklamada Arda Turan transferi için girişimde bulunmadıklarını açıklasa da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir maçında aralarındaki buzların eridiği 32 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini her fırsatta dile getirmişti.

  • 5
  • 20
Galatasaray transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını merakla beklerken, çalışmalarını sürdüren yönetim 2 ismi takımdan gönderme kararı alırken 2 ismi de gözüne kestirdi. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer harekatının detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör