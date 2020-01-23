23 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'da transfer hareketliliği! Tam 4 isim...
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray; Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Ayrıca Atalay Babacan ve Emre Taşdemir'le de sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor... Cimbom'da ilk hedef yabancı, kontenjanından ve FFP kısıtlamasından kurtulmak için elden oyuncu çıkarmak. Aslan'da gönderilmesi beklenen 2 isim ve kadroya dahil edilmesi planlanan 2 isim belli oldu. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 15:29
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