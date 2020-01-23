Galatasaray'da transfer hareketliliği! Tam 4 isim...

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray; Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Ayrıca Atalay Babacan ve Emre Taşdemir'le de sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor... Cimbom'da ilk hedef yabancı, kontenjanından ve FFP kısıtlamasından kurtulmak için elden oyuncu çıkarmak. Aslan'da gönderilmesi beklenen 2 isim ve kadroya dahil edilmesi planlanan 2 isim belli oldu. İşte tüm detaylar...