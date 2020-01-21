21 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Görüşmeler başladı! Ve Arda Turan...

Görüşmeler başladı! Ve Arda Turan...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

Devre arası döneminde Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı kadrosuna katarak adından söz ettiren , asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 'in 12. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesi , 'in elini öperek aradaki buzları eritmişti. Bu hareketinden sonra Fatih Terim de "Benim tanıdığım Arda, bu Arda. Galatasaray'da bırakmasını isterim." açıklamasını yapmış ve Arda Turan'ın adı o günden bugüne transfer piyasasında en üst sıralarda yer almaya başlamıştı. Galatasaray taraftar grubu da son olarak "Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." açıklamasını yayınlamıştı. Arda Turan da bu paylaşımın altına "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını vermişti. İddialara göre Galatasaray, bugün tecrübeli futbolcuya imza attıracak! İşte ayrıntılar...

Son olarak ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen , geçtiğimiz günlerde turuncu-mavili ekiple yollarını resmen ayırdığını açıklamış ve bonservisi Barcelona'da olmasına karşın Katalan ekibine dönmemişti.

Bunun ardından 'in Denizlispor maçı sonrası, "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından sarı kırmızılı taraftar grubu da, Arda ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

Sarı kırmızılı taraftar grubu, Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" notunu düşerken, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" mesajını camia ile paylaştı. Bunun ardından Arda Turan da, Twitter hesabından taraftar grubuna "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını verdi ve yuvasına geri dönüşünün fitilini ateşledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetiminin bugün Arda'nın transferini açıklaması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu, böylelikle 9 yıl sonra yuvasına dönmüş olacak.

SİNYALİ 'HAGI' İLE VERDİ

Galatasaray taraftar grubunun sosyal medyası paylaşımına verdiği cevapta top toplayıcılık yaptığı dönemden Hagi'nin gol attığı maçtan bir fotoğrafı paylaşan Arda'nın bu paylaşımı da manidar bulundu.

Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı

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