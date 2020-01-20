20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı

Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

'a yeniden dönmek için gün sayan hesabından paylaşımda bulundu. Turan 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajı verdi.

taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 'ın Galatasaray'a olması halinde kendisine destek olacaklarını açıkladı.

Arda Turan bu paylaşıma cevap olarak yıllar öncesinden top toplayıcılık yaptığı ve Galatasaray'ın attığı bir gole sevindiği fotoğrafı "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." ifadesi ile paylaştı.

UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı;

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