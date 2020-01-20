Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı
Galatasaray'a yeniden dönmek için gün sayan Arda Turan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Turan 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajı verdi.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine destek olacaklarını açıkladı.
Arda Turan bu paylaşıma cevap olarak yıllar öncesinden top toplayıcılık yaptığı ve Galatasaray'ın attığı bir gole sevindiği fotoğrafı "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." ifadesi ile paylaştı.
UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı;
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