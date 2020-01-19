19 Ocak 2020, Pazar

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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, 3 yıl sonra sahasında gündüz maçı oynadı. Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Cimbom'da maç sonu teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, ayrıca sarı-kırmızılılara transfer olacağı iddia edilen Arda Turan konusuna da değindi.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 19:05
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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

İkinci yarının 57. dakikasında Cimbom, Radamel Falcao ile durumu 2-0'a getirirken Denizlispor 64'te durumu 2-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı antrenör Fatih Terim, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunurken Arda Turan konusuna da değindi.

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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"Hepimizin hayal ettiği bir oyun var. Bu oyun için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Çalışmalarımızın iyi oyun noktasında olduğuna inanıyorum. Yine gereksiz bir pozisyonda sıkıntıya girdik ama oyun anlayışımızdan vazgeçmedik"

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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!

"Pozisyonlarımızı daha iyi sonuçlandırmamızı beklerdim. İyi oynadık ama daha var mı, var! Daha ister mi, ister! 2-0'dan sonraki rehavet bize yaramadı, artık her maç final. Yine başarırız, yine geçeriz, yine yaparız ama daha fazla çalışmamız lazım"

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