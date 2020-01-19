19 Ocak 2020, Pazar
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Fatih Terim'den Denizlispor maçı sonrası Arda Turan açıklaması!
Süper Lig'in 18. haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, 3 yıl sonra sahasında gündüz maçı oynadı. Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Cimbom'da maç sonu teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, ayrıca sarı-kırmızılılara transfer olacağı iddia edilen Arda Turan konusuna da değindi.
Giriş Tarihi: 19.01.2020 19:05
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