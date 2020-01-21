22 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Kayserispor Emre Taşdemir'i transfer etti

Galatasaray'da ikinci ayrılık! İşte yeni takımı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

çalışmalarını sürdüren , 'dan Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Taşdemir, ligin forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.

Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! İlk temas kuruldu

Emre Taşdemir kimdir

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında 'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek 'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A 'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.

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