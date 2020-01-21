21 Ocak 2020, Salı
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Göztepe Ahmet Çalık'ı istedi!
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Ligin ikinci yarısında ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Buna rağmen savunma bölgesinde sakatlık ve cezalılar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Göztepe'de stoper transferi için düğmeye basıldı.
İzmir ekibi bu kapsamda Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Ahmet Çalık için harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşüp bu transfer için kolaylık istedi.
Transferde Ahmet Çalık'ın tutumu belirleyici rol oynayacak.
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