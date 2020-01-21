21 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Ahmet Çalık'ı istedi!

G.Saray'da bir ayrılık daha!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Ligin ikinci yarısında ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan , karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Buna rağmen savunma bölgesinde sakatlık ve cezalılar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Göztepe'de stoper transferi için düğmeye basıldı.

ekibi bu kapsamda 'da kadroya girmekte zorlanan için harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşüp bu için kolaylık istedi.

Transferde Ahmet Çalık'ın tutumu belirleyici rol oynayacak.

Göztepe'den süper başlangıç haberin devamı
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