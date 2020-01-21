21 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Emre Mor ile yollarını ayırıyor

Sosyal medyadan Galatasaray'ı sildi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.01.2020

’da kiralık olarak forma giyen , sarı-kırmızılılarla yol ayrımına girdi. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan ayrılması yönünde karar verdi. 22 yaşındaki orta saha kendisine takım arıyor.

Sezon başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralanan , istenilen performansı gösteremedi. Sezon başından bu yana takımda çok fazla forma bulamayan genç oyuncu, teknik direktör 'in verdiği şansları da değerlendiremedi. 'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Emre Mor, takıma gol veya asist katkısında bulunamadı.

SOSYAL MEDYADA "GALATASARAY" YAZISINI SİLDİ

yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını kaldıran Emre Mor'un, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Premier Lig'de görüşmesi yapmak için izin isteyen ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Emre Mor, istediği takımı bulamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için İngiltere dışından da bir takım bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor.

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