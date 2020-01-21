21 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Belhanda'sız antrenman!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020

son 16 turu rövanşında ile 23 Ocak Perşembe günü karşılaşacak hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra yenilenme koşusu ve interval koşuların yer aldığı çalışmaya gribal enfeksiyon nedeniyle Younes Belhanda katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmandan sonra kampa girecek.

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