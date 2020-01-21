Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, 6 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlarken, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği Avusturyalı yıldızın transferiyle ocak ayını noktalamayı planlıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...