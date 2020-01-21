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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 Giriş Tarihi: 21.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor ile 23 Ocak Perşembe günü karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra yenilenme koşusu ve interval koşuların yer aldığı çalışmaya gribal enfeksiyon nedeniyle Younes Belhanda katılmadı.
Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmandan sonra kampa girecek.
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