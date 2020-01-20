20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor galibiyeti başlayan Galatasaray'da hem iç hem de dış transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadroya dahil edilen ancak istenen performansı sergileyememesi ve disiplinsiz davranışları nedeniyle sezon sonuna kadar Hollanda Eredvisie ekiplerinden Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in ardından bir yıldızıyla daha yollarını ayırıyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 17:29
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Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan renklerine bağladığı Ryan Babel, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmış ve ara transferde Hollanda temsilcisi Ajax'a kiralanmıştı.

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Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Babel'in ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen birkaç isim daha bulunuyor.

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Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Bunlar arasında sezon ortasında disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Steven Nzonzi de var. İtalyan ekibi Roma'dan kiralanan deneyimli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir haber paylaşıldı.

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Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...

Fransız basınından Foot Mercato, oyuncuyla Çin'den Avrupa'ya birçok kulübün ilgilendiğini duyurdu. Nzonzi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kariyerimle ilgili ne olacağını henüz bilmiyorum. Ancak Avrupa'da rekabetçi bir lige gitmek istiyorum. Eğer İngiltere ya da İspanya olursa çok daha iyi olur" şeklinde konuşmuştu.

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Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...

PSG DE DEVREYE GİRDİ

Foot Mercato, Fransız devi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel'in menajeri Pini Zahavi'nin, oyuncunun yakın çevresiyle irtibata geçtiğini ve durumunu sorduğunu yazdı.

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