19 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den flaş Vedat Muriç yorumu!

Fatih Terim'den flaş Vedat Muriç yorumu!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

Denizlispor galibiyeti sonrası Galatasaray Teknik Direktörü , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, Gaziantep maçında gören Fenerbahçeli golcü sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Fatih Terim'in açıklaması şöyle;

"Yanlış yapan cezasını çeker"

, bir basın mensubunun 'Marcao görerek, bir sonraki hafta cezalı duruma düştü. Bir sarı kart daha görseydi, cezasını kupa maçında çekecekti. Dün oynana maçlarda böyle konuşmalar oldu. Sizin oyuncuyla aranızda böyle bir konuşma geçti mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımız böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekişine biz karışmayız. Başkaları bizi ilgilendirmez."

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