Fatih Terim'den flaş Vedat Muriç yorumu!

Denizlispor galibiyeti sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, Gaziantep maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli golcü Vedat Muriç sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Fatih Terim'in açıklaması şöyle;

"Yanlış yapan cezasını çeker"



Fatih Terim, bir basın mensubunun 'Marcao sarı kart görerek, bir sonraki hafta cezalı duruma düştü. Bir sarı kart daha görseydi, cezasını kupa maçında çekecekti. Dün oynana maçlarda böyle konuşmalar oldu. Sizin oyuncuyla aranızda böyle bir konuşma geçti mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımız böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekişine biz karışmayız. Başkaları bizi ilgilendirmez."