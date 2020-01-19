19 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'da Marcao şoku!
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Yeni transfer Saracchi'nin de ilk 11'de başladığı karşılaşmada, sarı-kırmızılılara kötü bir sürpriz geldi. Genç stoper sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Sol stoperde görev yapan Brezilyalı savunmacı Marcao ilk 11'de başladı.
4'üncü dakikada hava topuna kontrolsüz giren Marcao sarı kart gördü.
Sarı-kırmızılı futbolcu böylelikle gelecek hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
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