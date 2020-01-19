19 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao şoku!

Galatasaray'da Marcao şoku!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

'in 18. haftasında sahasında 'u ağırladı. Yeni transfer Saracchi'nin de ilk 11'de başladığı karşılaşmada, sarı-kırmızılılara kötü bir sürpriz geldi. Genç stoper sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

'in 18. haftasında , 'u ağırladı. Sol stoperde görev yapan Brezilyalı savunmacı ilk 11'de başladı.

4'üncü dakikada hava topuna kontrolsüz giren Marcao sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı futbolcu böylelikle gelecek hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

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